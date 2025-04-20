Niğde'de Elma Üretiminde Büyük Kayıp - Son Dakika
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Niğde'de Elma Üretiminde Büyük Kayıp

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Zirai don sonrası Niğde'de 614 bin ton elma üretiminin 500 bin ton azalması bekleniyor.

20.04.2025 10:28
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yıllık 614 bin ton elma üretilen Niğde'de zirai donun ardından 500 bin tonluk kayıp beklendiğini bildirdi.

Gürer, zirai dondan etkilenen Niğde'nin Merkez, Bor ve Altunhisar ilçesinde elma bahçelerini gezdi. Gürer, bölgedeki zararın boyutlarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan don felaketinden Niğde'deki elma bahçeleri büyük oranda etkilendi. Türkiye genelinde 99 milyon elma ağacımız var. Ancak bunlardan 18 milyonu genç olduğu için ürün vermiyor. Ürün veren ağaçlar arasında özellikle Niğde, Karaman, Konya, Antalya ve Isparta öne çıkıyor. Bu illerin tamamı don olayından etkilendi ancak Niğde'deki kayıp çok daha büyük. Geçtiğimiz yıllarda 614 bin ton elma üretilirken bu yıl 500 bin ton kayıp görülüyor. Çiçekler büyük ölçüde zarar gördü ve ciddi bir üretim kaybı yaşanacak."

Türkiye genelinde 4 milyon 602 bin ton elma üretimi olduğunu belirten Gürer, "Bunun yaklaşık bir buçuk milyon tonu ihraç ediliyordu. Bu durumda ihracat olanağı da sınırlı olacak ve ciddi anlamda üretim kaybı yaşanacak. Görüldüğü gibi dondan etkilenen ve artık ürün vermeyecek olan çiçeklerde büyük bir zayiatın varlığı gözler önünde" dedi.

Elma üreticisi Acer: Bu don felaketi çok büyük bir kayıp oldu

Elma üreticisi Cemil Acer ise 800 dekar bodur elma bahçesinde yaklaşık 4 bin ton üretimleri olduğunu belirterek, "Bu sene maalesef belki 100 ton üretim olacak. Ürettiğimiz elmanın yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. 21 yıldır bodur elma yetiştiriyoruz, bahçe işi yapıyoruz. Böyle felaket görmedik. Bu don felaketi çok büyük bir kayıp oldu. Çiçeklerin içerisi tamamen boş. Birkaç gün içerisinde bu çiçekler dökülecek. Asıl meyveyi oluşturan ürün soğuk almış durumda. Çiçeklerin tamamen içi boş. Birkaç gün dayanır, mayıs başında tamamen dökülür."

"TARSİM sigorta sistemini artık çiftçi benimsemiyor"

Acer, İl Tarım Müdürlüğünün gerekli tespitleri yaptığını ve İlçe Tarım Müdürlüğünün süreci takip ettiğini belirterek, "TARSİM ile ilgili çok büyük sorunlarımız var. Onun için TARSİM yaptırmıyoruz. TARSİM karmakarışık bir sistem. Bu bahçelerin büyük bir bölümü, süspansiyonlu kredilerden dolayı bankanın mecburiyetinden yapılan sigortalar. Bizde de küçük bir bölümü, 70 dekar gibi, süspansiyonlu kredilerden dolayı mecburiyetten yapıyoruz. TARSİM sigorta sistemini artık çiftçi benimsemiyor. Onun için yaptırmıyor. Burada büyük bahçeler var. Bizim gibi komşularımızın hiçbiri sigorta yaptırmıyor" diye konuştu.

"Çiftçi desteklenmeli"

Gürer, TARSİM sisteminin revize edilmesi gerektiğini belirterek, "TARSİM'de yeniden bir düzenlemeye gidilmeli. Sigorta sistemi hem sadeleştirilmeli hem de çiftçinin lehine olmalı. Bununla ilgili kanun teklifi de verdik. Yüzde 66 oranında olan donla ilgili prim desteğinin yüzde 75'e çıkarılmasını talep ettik. TARSİM'e kayıtlı olsun olmasın, tüm çiftçilerin zararları karşılanmalı. Bu donun, gelecek dönemdeki üretimi engellememesi için ne yapılacak? Gübre atılacak, su verilecek, ilaç verilecek. Buradan gelir elde etmeyen üretici, bu destekleri almazsa nasıl yapacak?" diye sordu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Elma Üretiminde Büyük Kayıp - Son Dakika

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