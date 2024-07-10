Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu - Son Dakika
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Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu

Niğde'de etkili olan sağanak yağışlar sonucunda kent merkezi ile Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri, Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleriyle köylerde sel meydana geldi. Sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Valilik açıklamasına göre, Niğde merkezde 4 ev, Bor ilçesinde ise 20 ev ve 2 işyeri su altında kaldı. Bazı kişiler mahsur kaldı ancak AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel ve su baskınları sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, tarımsal alanlarda ve meyve bahçelerinde zarar oluşmadı. Mağdur olan vatandaşlara yardım çalışmaları devam ediyor.

10.07.2024 19:41
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Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu.

Kent merkezi ile Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri, Hacıabdullah ve Yıldıztepe beldeleriyle köylerde sağanak etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda oluşan sel nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bor ilçesi TOKİ Mahallesi'nde yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde merkezde 4 evi, Bor ilçesinde ise 20 ev ve 2 işyerini su bastı, mahsur kalan 4 kişi, Niğde Belediyesi ve Bor Belediyesi itfaiye ekiplerince güvenli yerlere alındı.

Pınarcık köyünde, sağanak nedeniyle meydana gelen selde traktörle suya kapılan 2 kişi, Yıldıztepe-Tırhan dağ yolunda mahsur kalan vatandaşlarla Bağlama beldesi girişinde mahsur kalan bir kişi AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Hacıabdullah köyünde de sel nedeniyle oluşan zararın giderilmesi için iş makineleri bölgeye sevk edilerek gerekli çalışmalar yapıldı.

Pınarcık köyünde de sel nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü.

Sel ve su baskınları nedeniyle herhangi bir yaralama veya can kaybı yaşanmazken, AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yoğun yağış sebebiyle il merkezi ile ilçelerde tarımsal alanlarda ve meyve bahçelerinde herhangi bir zarar oluşmadı.

Su baskını nedeniyle mağdur olan vatandaşlarla ilgili mevzuat çerçevesinde yapılabilecek yardımlara ilişkin çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de etkili sağanak sele neden oldu - Son Dakika

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