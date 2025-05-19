Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyü Aladağlar Karayalak mevkisinde Gana uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Karayalak mevkisinde dağcılık faaliyeti yürüten grubun bir erkek cesedi gördüğü bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildiği aktarılan açıklamada, ilk incelemede cesedin Gana uyruklu N.A'ya ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.
N.A'nın vücudunda kesici veya delici izine rastlanmadığı belirtilen açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre, dağcılık faaliyeti sırasında donma sonucu hayatını kaybettiği düşünülmüştür. Kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinin ardından belirlenecektir." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Gana Uyruklu Dağcı Öldü - Son Dakika
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