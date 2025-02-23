Niğde'de hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.B. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Ankara-Niğde Otoyolu Yeşilgölcük mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü B.B, olay yerinde hayatını kaybederken, yolcular F.G. (19) ve H.A. (24) yaralandı.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
B.B'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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