Niğde'de Kent Ormanı'na Aydınlatma Yenilemesi - Son Dakika
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Niğde'de Kent Ormanı'na Aydınlatma Yenilemesi

Niğde\'de Kent Ormanı\'na Aydınlatma Yenilemesi

Niğde Belediyesi, Atatürk Kent Ormanı'ndaki aydınlatma sistemini yenileyerek modernleştirdi.

18.09.2024 16:18
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Niğde Belediyesi, kentin en büyük mesire alanlarından biri olan Atatürk Kent Ormanı'ndaki aydınlatma sistemini yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı mesire alanında 2 bin 700 metre kazı yaparak 95 aydınlatma direği dikti.

Ayrıca 185'i 60, 14'ü 200 watt olmak üzere 199 projektör taktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kente yeni dinlenme parkları ve mesire alanları kazandırdıkları gibi var olan mesire alanlarının alt ve üstyapılarında yenileme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz, kentimizin en büyük dinlenme alanları arasında yer alan Kent Ormanı'nı da adeta baştan sona yeniledi ve daha modern bir görünüme kavuşturdu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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