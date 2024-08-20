Niğde'de Kuru Fasulye Üretiminde Rekolte Artışı Bekleniyor

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Kuru fasulye üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Niğde'de, bu yıl 123 bin 650 dekar alanda yaklaşık 42 bin 352 ton rekolte bekleniyor.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru fasulye üretiminde Niğde'nin Türkiye'de üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Geçen yıla göre rekoltede artışı beklediklerini belirten Kenar, "Geçen yıl dekar başına 225 kilogram fasulye hasat edilirken, bu yıl dekar başına 300 ile 350 kilogram arasında rekolte bekliyoruz. Üretilen fasulyelerin kalitesi çok güzel. Bin 300 rakımda yetiştiği için ürün gayet tatlı ve lezzetli oluyor. Türkiye çapında tutulan bir fasulyemiz var." ifadelerini kullandı.