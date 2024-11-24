Niğde'de Öğretmenler Günü Töreni - Son Dakika
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Niğde'de Öğretmenler Günü Töreni

Niğde\'de Öğretmenler Günü Töreni

Niğde'de 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni düzenlendi, öğretmenlere belgeler verildi.

24.11.2024 13:51
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Niğde'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yaşar, İl Kültür Merkezi'nde devam programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin önemli ve kutsal bir görev yaptıklarını ifade etti.

Öğrencilerin müzik dinletisi ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu programda, aday öğretmenler yemin etti, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Kaynak: AA

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