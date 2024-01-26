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Niğde'de devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Niğde\'de devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3\'ü çocuk 5 kişi yaralandı
26.01.2024 - 20:32,
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Niğde'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.B'nin (37) kullandığı 50 SD 134 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yeşilgölcük Kasabası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarına devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan H.B. (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan M.N.B.(14), H.B. (3), Z.B. (3) ve araç şoförü B.B. kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde'de devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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