Niğde'de Patates Hasadı Erken Başladı - Son Dakika
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Niğde'de Patates Hasadı Erken Başladı

Niğde\'de Patates Hasadı Erken Başladı

Kışlık patatesler iklim değişikliği nedeniyle 25 gün erken hasat edildi, fiyatlar 4 liraya düştü.

22.09.2024 11:42
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NİĞDE'de kışlık patatesler, iklim değişikliği nedeniyle olması gerekenden 25 gün erken hasat edilmeye başlandı. Yazlık patateslerle aynı dönem hasat edilen ürünlerin fiyatı, ekim alanlarının da artmasıyla 4 liraya kadar düştü.

Türkiye'de patates üretiminde ilk sırada yer alan kentte temmuz ayının ilk haftasında yazlık patates hasadı başladı. İklim değişikliği nedeniyle kışlık patates sökümüne de olması gerekenden 25 gün önce başlandı. Yazlık patateslerle aynı dönem hasat edilen ürünlerin fiyatı 4 liraya kadar düştü. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçen yıl patates fiyatlarının iyi olması nedeniyle bu yıl çiftçilerin yüzde 31 oranında daha çok ekim yaptığını ve piyasada oluşan arz fazlalığının da fiyatları düşürdüğünü anlattı. Kenar, geçen yıl 800 bin ton patates üretimi yapılan kentte bu yıl 1 milyon 50 bin ton patates rekoltesinin beklendiğini söyledi. Patates üreticilerinin zor durumda olduğunu ifade eden Kenar, "Çiftçiler, patates fiyatlarının maliyetin altında olmasından şikayetçi. Patates fiyatlarının düşük olması iklim etkisi, erken hasat ve arz fazlası olmasıdır. Yazlık ve kışlık patates sökümlerinin aynı zamanda sökülmesi çok etkiledi. Patates sökümü yapan üreticilerimiz şu anda tarlada patatesini 4-5 liraya satabilirse satıyor, tabii alıcı bulursa" dedi.

'İHRACATTA PAZAR KAYBI YAŞANDI'

Geçen yıl haziran ayında başlatılan ve bu yıl sona erdirilen ihracat kısıtlamasının pazar kaybına yol açtığını anlatan Kenar, "Yaz dönemi olduğu için ihracata daha çok patates gitmiyor, gönderilemiyor. Çünkü bunu göndermek için soğutucu depolarla veya konteynerlerle gitmesi gerekiyor. Çünkü ihracatımızın yaklaşık yüzde 80'i Orta Doğu ülkelerine, sıcak ülkelere gönderiliyor. O yüzden bu konteynerleri bulmakta da ihracatçılarımız zorluk çekiyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl ihracatın kısıtlanmasından dolayı ürün gönderilmemişti, bu yıl ise bu ülkelere ürün göndermekte de zorlanıyorlar. Çünkü oradaki 2023 yılındaki kısıtlamadan dolayı pazar paylarını kaybetmiş durumdalar. Tekrar pazarı yaratabilmek o kadar da kolay değil" diye konuştu.

'FİYATLAR 8-10 LİRA ARASINDA OLMALI'

Üreticinin beklediği fiyatları açıklayan Kenar, şöyle konuştu:

"Bizim fiyatlarımız şu anda en az 8-10 lira olması gerekiyor ki üretim maliyetleri civarında olsun. Bazı zincir marketler hafta sonunda önümüzdeki hafta kaç liradan alacağını bir hafta önceden belirleyerek tedarikçilerini bildiriyorlar. Onlar da bunun üzerinden patates alıyorlar. Yine bu tedarikçilerle görüşülerek veya market sahipleri ya da market alım müdürleriyle görüşülerek maliyetinin altında ürün almamaları konusunda görüşülürse çiftçilerimiz mağdur olmayacaktır. Ürünlerdeki fiyatlar bu şekilde maliyetinin altında devam ederse önümüzdeki yıllarda çiftçilerimiz ürün ekmekte zorluk çekecektir. Devletimizden beklediğimiz bu konuda bir adım atmaları"

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Çiftçilik, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Patates Hasadı Erken Başladı - Son Dakika

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