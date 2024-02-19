Niğde'de Polis Operasyonunda 155 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de Polis Operasyonunda 155 Şüpheli Yakalandı

Niğde\'de Polis Operasyonunda 155 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de polis ekipleri, kasten yaralama, tehdit, hırsızlık gibi çeşitli suçlarla ilgili düzenlediği operasyonlarda 155 şüpheliyi gözaltına aldı. 12 zanlı tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

19.02.2024 13:29  Güncelleme: 13:30
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Niğde'de polis ekipleri, çeşitli suçlarla ilgili düzenlediği operasyonlarda 155 şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Şubat tarihlerinde meydana gelen kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, hakaret, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, gasp, şantaj, özel hayatın gizliliğinin ihlali, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından 155 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Niğde'de Polis Operasyonunda 155 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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