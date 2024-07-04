Niğde'de Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 52 bin sazan yavrusu salındı

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Niğde'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 52 bin sazan yavrusu baraj ve göletlere salındı.

Vali Cahit Çelik, proje kapsamında, Gebere Barajı'na yaklaşık 20 bin sazan yavrusu bıraktı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, kentte 17 baraj ve 6 gölet olduğunu söyledi.

Niğde'deki baraj ve göletlere proje kapsamında 2021'de 75 bin, 2022'de 70 bin, 2023'te ise 60 bin yavru balık bırakıldığını hatırlatan Çelik, "Bu sene de inşallah merkez ve ilçelerimizdeki göl ve barajlara 52 bin sazan yavrusu bırakıyoruz. Proje, biyolojik çeşitliliğin gelişmesi için doğaya katkı sağlıyor. Aynı zamanda su ürünlerinin zenginleştirilmesi için de önemli bir proje. Bu kapsamda destek veren herkese teşekkür ediyorum. 52 bin sazan yavrusundan 20 binini Gebere Barajı'na bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.