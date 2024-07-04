Niğde'de Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 52 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 52 bin sazan yavrusu salındı

Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, 52 bin sazan yavrusu baraj ve göletlere salındı. Vali Cahit Çelik, Gebere Barajı'na 20 bin sazan yavrusu bıraktıklarını belirterek, projenin biyolojik çeşitliliğin gelişmesine ve su ürünlerinin zenginleştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

04.07.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 52 bin sazan yavrusu baraj ve göletlere salındı.

Vali Cahit Çelik, proje kapsamında, Gebere Barajı'na yaklaşık 20 bin sazan yavrusu bıraktı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, kentte 17 baraj ve 6 gölet olduğunu söyledi.

Niğde'deki baraj ve göletlere proje kapsamında 2021'de 75 bin, 2022'de 70 bin, 2023'te ise 60 bin yavru balık bırakıldığını hatırlatan Çelik, "Bu sene de inşallah merkez ve ilçelerimizdeki göl ve barajlara 52 bin sazan yavrusu bırakıyoruz. Proje, biyolojik çeşitliliğin gelişmesi için doğaya katkı sağlıyor. Aynı zamanda su ürünlerinin zenginleştirilmesi için de önemli bir proje. Bu kapsamda destek veren herkese teşekkür ediyorum. 52 bin sazan yavrusundan 20 binini Gebere Barajı'na bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 52 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 17:55:07. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 52 bin sazan yavrusu salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement