Niğde\'de Uyuşturucu Önleme Faaliyetleri

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Ekipler, 3-9 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdikleri 6 etkinlikte 287 kişiyi bilgilendirdi.