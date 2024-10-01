Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir minibüste yapılan aramada, 1 kilo 108 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 995 lira ele geçirildi.

Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından, operasyonun görüntülerini, "İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamlı bir şekilde, kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." notuyla paylaştı.