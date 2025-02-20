Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Gece boyunca etkisini artıran kar yağışının ardından kent merkezindeki caddeler, sokaklar, çatılar ve araçlar??????? beyaza büründü.
Kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
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