Niğde'de Yurt Denetimleri Yapıldı

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Niğde'de üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtlarda denetim yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, denetim komisyonunun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda düzenli denetimler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Öğrenci odalarında kullanılmasına izin verilmeyen elektrikli ve benzeri ısıtıcı araç ve gereçlerin bulundurulması ve bunlarla yiyecek, içecek hazırlanmasının yasak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, denetimler sırasında tespit edilen yasaklı cihazlar hakkında gerekli işlemler titizlikle uygulanmaktadır. Yurtlarımızda yemek hizmeti sanayi tipi mutfaklarda doğalgaz kullanılarak sağlanmakta olup, tüp kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Yapılan denetimlerde tüp bulunmadığı ancak elektrikli tek göz ocak, su ısıtıcısı gibi cihazların tespit edildiği belirlenmiştir. Öğrenciler tarafından tüp kullanımının tercih edilmemesinin en önemli sebeplerinden biri, elektrik kullanımının ücretsiz olması ve tüpün maliyetli olmasıdır."

Denetimlerin devam edeceği aktarılan açıklamada, öğrencilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda hassasiyet gösterileceği belirtildi.