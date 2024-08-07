Niğde Hayvan Mezarlığı'nda Skandal İddialar - Son Dakika
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Niğde Hayvan Mezarlığı'nda Skandal İddialar

Niğde Hayvan Mezarlığı\'nda Skandal İddialar

Niğde'de sokak köpeklerinin belediye tarafından öldürülerek gömüldüğü iddia edilen Niğde Hayvan Mezarlığı'nda, hayvanların kireçleme ve topraklama işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmadan çıplak gözle görünür bir biçimde bırakıldıkları görüldü.

07.08.2024 17:18  Güncelleme: 17:19
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HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(NİĞDE) - Niğde'de sokak köpeklerinin belediye tarafından öldürülerek gömüldüğü iddia edilen Niğde Hayvan Mezarlığı'nda, hayvanların kireçleme ve topraklama işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmadan çıplak gözle görünür bir biçimde bırakıldıkları görüldü.

AKP'li Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından yönetilen Niğde Belediyesi'nin geçici hayvan bakım evindeki köpeklerin "uyutularak" toplu mezarlara gömüldüğü öne sürüldü.

ANKA Haber Ajansı söz konusu iddialar üzerine Niğde Hayvan Mezarlığı'na gitti. Niğde şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Niğde Hayvan Mezarlığı'nda kazılan mezar yerlerine hayvanların kireçleme ve topraklama işlemleri sağlıklı bir şekilde yapılmadan bırakıldığı görüldü. Mezar yerlerindeki hayvanların cesetleri çıplak gözle görülürken, sıcak havanın etkisiyle de etrafa kötü kokular yayılıyor.

Belediyeden "Doğal ölümü gerçekleşen hayvanlar" iddiası

Sokak köpeklerine "ötanazi" yapılmasını öngören kanunun, Resmi Gazete'de 2 Ağustos'ta yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından işlemin gerçekleşmesi üzerine sosyal medyada duruma tepki gösterildi. Bunun üzerine bir açıklama yapan Niğde Belediyesi, mezarlıkta bulunan hayvanların gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen ve zoonos etken taşıyan hayvanlardan oluştuğunu ileri sürdü.  Belediye tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Habere konu olan yer Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun olarak tahsis edilen hayvan mezarlığıdır. Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen,  zoonos etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur."

Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy, konuyla ilgili suç duyusunda bulundukları bildirdi. Suç duyurusunda, ruhsatsız barınaklarda tıbbi müdahalenin yapılamayacağı vurgulanarak, Niğde Belediyesi'nin geçici hayvan bakımevinin ruhsatının sorgulanması talep edildi. Delil karartılmaması için gizlilik kararı verilmesi de talep edilen suç duyurusunda, hayvan mezarlığına gömülen hayvanların ölüm nedeninin anlaşılması için nekropsiye gönderilmesi istendi.

Tuğba Gürsoy ve hayvan hakları savunucuları da gün içinde mezarlığa gelerek incelemelerde bulunacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Niğde Hayvan Mezarlığı'nda Skandal İddialar - Son Dakika

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