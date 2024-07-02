Niğde Milli Eğitim İl Müdürü, LGS tercihlerinde öğrencilere yardım almalarını tavsiye etti - Son Dakika
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Niğde Milli Eğitim İl Müdürü, LGS tercihlerinde öğrencilere yardım almalarını tavsiye etti

Niğde Milli Eğitim İl Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrencilerin, ortaokullarda oluşturulan Tercih ve Danışma Büroları'ndan yardım almaları tavsiyesinde bulundu.

02.07.2024 15:38
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Niğde Milli Eğitim İl Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrencilerin, ortaokullarda oluşturulan Tercih ve Danışma Büroları'ndan yardım almaları tavsiyesinde bulundu.

Yaşar, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, veli ve öğrencilerin ortaokullarda oluşturulan tercih danışma bürolarından yardım alabileceğini belirtti.

Tercih yapılırken sıralama hatalarıyla çok sık karşılaştıklarını ve öğrencilerin bazen hiç gitmek istemeyecekleri ortaöğretim kurumlarını tercih edebildiğine dikkati çeken Yaşar, "Bu nedenle il genelinde ortaokullarda Tercih ve Danışma Büroları oluşturduk. Ayrıca tercih ve danışma bürosu oluşturulamayan ortaokullarımız için Rehberlik ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan mobil ekiplerimiz hizmet veriyor. Yine köy ve kasabalarımızda tercih yapacak öğrencilerimize tercih ve danışma hizmeti verilecektir." ifadelerini kullandı.

Niğde'de LGS'ye 4 bin 503 öğrencinin girdiğini aktaran Yaşar, merkezi sınavla öğrenci alan Niğde Fen Lisesi'nin 150, Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi'nin 150, Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin 150, Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 120, Niğde Atatürk Anadolu Lisesi'nin 120, Bor Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi'nin 150, Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin 60, Faik Şahenk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin 30 ve Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin 30 kontenjanı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Milli Eğitim İl Müdürü, LGS tercihlerinde öğrencilere yardım almalarını tavsiye etti - Son Dakika

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