Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Çanakkale Deniz Zaferi\'ni kutladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Uslu, mesajında, Türk milletinin Çanakkale Deniz Zaferi'yle İtilaf Devletleri'ne karşı büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.
Türk milletinin Çanakkale Deniz Zaferi ile bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha gösterdiğini aktaran Uslu, "Türk milletinin bağımsızlık karakterini gelecek nesillere aktararak bu ruhu yaşatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi. Manavoğlu, projelerini anlatarak destek istedi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 33 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu madde ile kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ali Yıldız ve Hakan Kıvanç yaralandı. Yaralılardan Kıvanç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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