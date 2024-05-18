Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu 19 Mayıs'ı Kutladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu 19 Mayıs\'ı Kutladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.05.2024 11:18
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, aziz milletin işgalci güçlere karşı vatanın bağımsızlığı için verdiği milli mücadelenin ilk adımının atıldığı tarih olduğunu belirtti.

Mazisi şan ve şerefle dolu milletin bu tarih itibarıyla tecessüm eden milli bağımsızlık ateşine üstün cesaret ve feragatle sahip çıktığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Müstevlilere karşı zaferle sonuçlanan mücadelemizin başlangıcını ifade eden bu tarih, ayrıca milli mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize bayram olarak armağan edilmiştir. Üniversitesi olarak bizler de başta kahraman şehidimiz ve hemşehrimiz Astsubay Ömer Halisdemir'in adını taşımanın sorumluluğuyla beraber tarihte eşine ender rastlanan bu mücadelemizden ilhamla ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması için gençlerimizin milli bilinç ve ruhla yetişmelerine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için şehit düşmüş tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıyor, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

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