Nigel Kennedy, AKM\'de müzikseverlerle buluştu

Dünyanın en çok satan klasik müzik albümüne sahip İngiliz keman sanatçısı Nigel Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu.
"Heart and Soul" adlı konserinde Polonyalı çellist Beata Urbanek-Kalinowska ile birlikte sahne alan Kennedy, konser öncesi yaptığı konuşmada, bundan önce Ankara'da sahneye çıktığını belirtti.
Kennedy, "Bu güzel şehirde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Sizin için en iyileri seslendireceğiz. Bu akşam benim için çok kolay olmayacak. Çünkü dünyanın en iyi çellistlerinden biriyle performans sergileyeceğim." dedi.
Nigel Kennedy, daha sonra konserdeki şarkı listesini açıkladı.
Konser süresince keman, elektro keman ve piyano çalan sanatçı, Urbanek-Kalinowska ile birlikte kendi bestelerinin yanı sıra klasik besteciler Handel Halvorsen, Johann Sebastian Bach ve Ryuichi Sakamoto'dan da eserler seslendirdi.
Bir saatten fazla süren konser, izleyicilerin beğenisiyle karşılandı.
Vivaldi'nin "Dört Mevsim"ini çaldığı albümünün 2 milyonluk satışıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Nigel Kennedy, değişik stilleri birbirleri ile harmanlayan sıra dışı bir müzisyen olarak tüm dünyada ses getiren konserler veriyor.
Klasik müziği popüler hale getirmeyi hedefleyen sanatçı, şimdiye kadar Paul McCartney, Kate Bush, The Who, Robert Plant, Donovan, John Lord, Talk Talk, Jeff Beck ve Ian Dury gibi ünlü müzisyenlerle beraber çalıştı.
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