Nihat Özçelik Gözaltına Alındı

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İş insanı Nihat Özçelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "tehdit ve şantaj" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özçelik, Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Özçelik hakkında ayrıca, emniyet görevlilerine rüşvet verdiği ve yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.