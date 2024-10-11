Nihon Hidankyo'ya 2024 Nobel Barış Ödülü

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(ANKARA) – Nihon Hidankyo organizasyonu, Japonya'da Hiroşima ve Nagasaki'deki nükleer bomba kurbanlarını temsil eden ve nükleer silahların kaldırılması için yürüttüğü kampanyalar dolayısıyla 2024 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Norveç Nobel Komitesi, 2024 Nobel Barış Ödülü'nün Japonya'daki Nihon Hidankyo organizasyonuna verilmesine karar verdi. Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombası mağdurlarının oluşturduğu bu kurum, nükleer silahlardan arınmış bir dünya hedefi için gösterdiği çabalar ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıklıklarıyla kanıtlaması nedeniyle bu barış ödülünü kazandı.

Nobel Ödülleri, İsveçli kimyager, mühendis ve sanayici Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine, bir önceki yıl içinde insanlığa en büyük faydayı sağlayan kişilere takdim ediliyor. Ödüller ilk olarak 1901 yılında Nobel Vakfı tarafından verildi.