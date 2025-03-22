Nijer'deki Terör Saldırısı Kınandı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Kokorou bölgesindeki Fonbita köyünde dün bir camiye düzenlenen terör saldırısının kınandığını bildirdi.

Bakanlık, Nijer'deki terör saldırısına ilişin yazılı açıklama yaptı.

Terör saldırısında çok sayıda yaralı olduğu ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Nijer halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.