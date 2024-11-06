Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen saldırılarda 10 çiftçi yaşamını yitirdi.
Belu-Belu Bölgesi Gençlik Başkanı Abdullahi Nurudeen, AA muhabirine, silahlı çete üyelerinin Niger eyaletine bağlı Rafi bölgesine saldırılar düzenlediğini belirtti.
Nurudeen, saldırıda silahlı kişilerin öldürdükleri 10 kişiden 6'sının başını kestiğini, 13 kişiyi de kaçırdığını söyledi.
Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, saldırıları doğruladı ancak ölü ve kaçırılan kişi sayısı hakkında bilgi vermedi.
Abiodun, silahlı kişilerin, geçen hafta sonu eyalette saklandıkları yerlere güvenlik güçlerince düzenlenen baskınlara misilleme olarak saldırmış olabileceklerini ifade etti.
Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Çiftçilere Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika
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