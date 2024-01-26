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Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda en az 30 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda en az 30 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar sonucunda evler ve ibadethaneler kundaklandı, onlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgede kurulan kampa yaklaşık 1500 kişi sığındı. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı. Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında zaman zaman şiddetli olaylar yaşanıyor.

Nijerya\'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda en az 30 kişi öldü
26.01.2024 - 00:03,
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Nijerya'da Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında 2 gündür süren çatışmalarda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Plateau'daki Mwaghavul Kalkınma Derneğinden yapılan açıklamada, eyaletin Mangu bölgesinde salı günü iki grup arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda şimdiye kadar en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

Çatışmalarda çok sayıda ev ve ibadethanelerin kundaklandığı aktarılan açıklamada, onlarca kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Nijerya Kızılhaç Mangu Bölge Başkanı Nurudeen Husaini Magaji, çatışmalar nedeniyle bölgede kurulan kampa şu ana kadar yaklaşık 1500 kişinin sığındığını belirtti.

Öte yandan Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred, olaya ilişkin başlatılan soruşmalarda 17 kişinin gözaltına aldığını bildirdi.

Plateau Valisi Caleb Mutfwang, salı günü yaşanan çatışmalar nedeniyle Mangu bölgesinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Eyalette zaman zaman silahlı saldırılar, çobanlar ile çiftçiler arasında şiddetli olayları yaşanıyor. Silahlı kişilerin, 25 Aralık 2023'te Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 200 kişi ölmüştü.

Kaynak: AA
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