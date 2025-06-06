Nijerya\'da Coşkulu Kurban Bayramı

Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor.

Başkent Abuja'da binlerce Müslüman, bayram namazı için Annoor Camisi ve avlusunda saf tuttu.

Yerel kıyafetleriyle camiye akın eden vatandaşlar, bayram namazını eda ederek hep birlikte dua etti.

Bayram sevincinin hissedildiği cami avlusunda renkli görüntüler oluştu.

Namazın ardından hutbe veren Annoor Camisi İmamı Sheikh Muhammed Swaleh, Nijerya'da birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Ülkede barış ve huzurun daim olması için dua eden Swaleh, "Toplum olarak birliğimizi korumalı, hoşgörü ve dayanışma içinde hareket etmeliyiz." dedi.

Swaleh, ayrıca Filistin'de yaşanan acılara dikkati çekerek, "Mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek ve dualarımızla destek olmak görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Bayram namazının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşarak camiden ayrıldı.