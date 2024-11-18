Nijerya'da IPOB Protestosunda 4 Ölü

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Nijerya'da terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için Anambra eyaletinde düzenlenen protestoda 4 kişi öldü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, IPOB mensupları, Anambra'ya bağlı İdemili North bölgesinde Kanu'nun serbest bırakılması için "evde kal" protestosu düzenledi.

IPOB mensuplarının, evde kalmayıp dışarı çıkanlara saldırması sonucunda, 4 yerel güvenlikçi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve birçok araç kundaklandı.

Anambra Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, saldırıları doğrulayarak, İdemili North bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

IPOB mensupları, ülkenin güneyindeki eyaletlerde, Kanu'nun serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla zorunlu "evde kal" protestoları düzenleyerek halkın bazı günlerde sokağa çıkmasını engelliyor.

Kanu 15 suçtan yargılanıyordu

Nnamdi Kanu, Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak isteyen IPOB'u 2012'de kurmuş, ilk defa 2015'te tutuklanmıştı. Kanu, kefaletle serbest kaldıktan sonra tutuksuz yargılanırken 2017'de eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Aynı yıl eyalette ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Olayların ardından IPOB, Nijerya devleti tarafından Eylül 2017'de "terör örgütü" ilan edilmişti.

Nnamdi Kanu'nun 27 Haziran 2021'de Kenya'da yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

Terörizm ve vatana ihanet gibi 15 ayrı suçtan yargılanan Kanu hakkındaki 8 suç, Nisan 2022'de Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Binta Nyako tarafından düşürülmüştü.

Temyiz Mahkemesi de 13 Ekim 2022'de davanın düşürülerek Kanu'nun serbest bırakılmasını talep etmiş, hükümet davayı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.