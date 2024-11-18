Nijerya'da IPOB Protestosunda 4 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da IPOB Protestosunda 4 Ölü

Anambra'da Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için düzenlenen protestoda 4 kişi hayatını kaybetti.

18.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları'nın (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması için Anambra eyaletinde düzenlenen protestoda 4 kişi öldü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, IPOB mensupları, Anambra'ya bağlı İdemili North bölgesinde Kanu'nun serbest bırakılması için "evde kal" protestosu düzenledi.

IPOB mensuplarının, evde kalmayıp dışarı çıkanlara saldırması sonucunda, 4 yerel güvenlikçi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve birçok araç kundaklandı.

Anambra Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, saldırıları doğrulayarak, İdemili North bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

IPOB mensupları, ülkenin güneyindeki eyaletlerde, Kanu'nun serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla zorunlu "evde kal" protestoları düzenleyerek halkın bazı günlerde sokağa çıkmasını engelliyor.

Kanu 15 suçtan yargılanıyordu

Nnamdi Kanu, Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak isteyen IPOB'u 2012'de kurmuş, ilk defa 2015'te tutuklanmıştı. Kanu, kefaletle serbest kaldıktan sonra tutuksuz yargılanırken 2017'de eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Aynı yıl eyalette ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Olayların ardından IPOB, Nijerya devleti tarafından Eylül 2017'de "terör örgütü" ilan edilmişti.

Nnamdi Kanu'nun 27 Haziran 2021'de Kenya'da yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

Terörizm ve vatana ihanet gibi 15 ayrı suçtan yargılanan Kanu hakkındaki 8 suç, Nisan 2022'de Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Binta Nyako tarafından düşürülmüştü.

Temyiz Mahkemesi de 13 Ekim 2022'de davanın düşürülerek Kanu'nun serbest bırakılmasını talep etmiş, hükümet davayı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Hukuk, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da IPOB Protestosunda 4 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:29 Erdoğan’dan G20 Zirvesi’nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı
20:12 İYİ Parti Milletvekili Çömez: Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler İYİ Parti Milletvekili Çömez: Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 21:55:04. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da IPOB Protestosunda 4 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.