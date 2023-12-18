Nijerya\'da Lassa ateşi salgınında ölü sayısı 200\'e yükseldi

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 1 Ocak-3 Aralık'ta Lassa ateşi salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 28 eyaletin 114 bölgesinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Bu süre zarfında 1170 Lassa ateşi vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 200'e çıktığı kaydedildi.

Nijerya hükümeti, şubat başında Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Ülkede 1 Ocak-20 Kasım 2022 döneminde 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.

Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çıkmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.