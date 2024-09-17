Nijerya'da Sel Felaketi: 269 Ölü - Son Dakika
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Nijerya'da Sel Felaketi: 269 Ölü

Nijerya'daki şiddetli yağışlar ve seller 269 kişinin ölümüne ve 1 milyondan fazla kişinin etkilenmesine yol açtı.

17.09.2024 16:51
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Nijerya Temsilcisi Arjun Jain, Nijerya'da etkili olan şiddetli yağışlar ve bunların yol açtığı seller nedeniyle 269 kişinin öldüğünü, 1 milyondan fazla kişinin felaketten etkilendiğini söyledi.

Jain, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Nijerya'da son haftalardaki şiddetli yağmurların 36 eyaletten 30'unda zarara yol açtığını söyleyen Jain, "Hükümet yetkililerinin aktardığına göre, aşırı yağışlardan 1 milyondan fazla kişi etkilendi. 269 kişi trajik şekilde hayatını kaybetti ve 640 binden fazla kişi yerinden oldu." dedi.

Jain, BMMYK ve insani yardım ortaklarının, sellerde evlerini kaybedenlere hayat kurtarıcı yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirerek, malzemelerin hızla tükendiğini ve acil ihtiyaçların yalnızca yüzde 10'undan azını karşılayabildiklerini kaydetti.

Yıkıcı sellerin yıllardır süren yerinden edilmeleri, gıda güvensizliğini ve ekonomik zorlukları daha da kötüleştirdiğini belirten Jain, binlerce kişinin aşırı kalabalık okullarda ve kamplarda yükselen sulardan korunmaya çalıştığını aktardı.

BMMYK'ya göre, Nijerya'da çoğunluğu ülkenin kuzeydoğusunda olmak üzere 3,6 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Nijerya, yaklaşık 100 bin sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Sel Felaketi: 269 Ölü - Son Dakika

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