Nijerya'da Yeni Mescit İbadete Açıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Yeni Mescit İbadete Açıldı

Valide İnsani Yardım Derneği, Zaria'da tamamladığı mescidi ibadete açarak toplumla buluşturdu.

13.10.2024 13:16
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Valide İnsani Yardım Derneğinin, Nijerya'nın Zaria şehrindeki Ahmadu Bello Üniversitesinde yapımını tamamladığı mescit ibadete açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu yıl kurban organizasyonu için bölgeye giden dernek gönüllüleri, yıllar önce inşaatı başlayan ancak kaynak yetersizliği ve diğer sebeplerle yarım kalan mescidi tamamlamak için harekete geçti.

Türkiye'de gerekli sponsorluk desteklerini sağlayan dernek, mescidi iki ay gibi kısa bir zamanda tamamlandı. Mescit, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler ve bölgedekilerin katılımıyla ibadete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valide İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammed Faruk Pirdal, bir mescidin ibadethane olduğu kadar muhabbetin, tanışmanın, kaynaşmanın, dayanışmanın da yeri olduğunu belirterek, "Cemaati olmayan her mescit ne kadar ihtişamlı, ne kadar debdebeli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Bu üniversitedeki tüm kardeşlerimin inşallah bu mescidi öksüz ve yetim bırakmayacaklarına canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu mescidin ibadete açılmasıyla Afrika'da yürütülen kalıcı eser projelerini hayata geçirmeye devam eden dernek, dünyanın dört bir yanında ibadet ve eğitim imkanları sağlamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Nijerya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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