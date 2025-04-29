Nijerya, Libya'dan 203 Göçmeni Daha Getirdi

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalandıkları Libya'da mahsur kalan 203 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan yazılı açıklamada, Nijerya hükümetinin, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) desteğiyle Libya'da yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve mahsur kalan 203 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha tahliye ettiği belirtildi.

Ülkelerine dönenler arasında 96 kadın, 29 çocuk ve 28 bebeğin bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu kişilerden bazılarının sağlık sorunları yaşadığı aktarıldı.

Açıklamada, geri dönenlerin yeniden entegrasyonu için ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yönelik kurulan yerleştirme merkezine taşındığı bildirildi.

Bu tahliyenin, hükümetin hiçbir Nijerya vatandaşının yabancı bir ülkede acı çekmemesini sağlamaya yönelik çabalarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Nijerya hükümetinin, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) programı kapsamında geçen yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.