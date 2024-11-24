Nijerya ve Brezilya Tarımda İşbirliği - Son Dakika
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Nijerya ve Brezilya Tarımda İşbirliği

Nijerya ve Brezilya, tarımda özel sektör gelişimi için mutabakat zaptı imzaladı, 4.3 milyar $ yatırımı bekleniyor.

24.11.2024 20:16
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Nijerya ile Brezilya, gübre üretimi, hibrit tohum teknolojisi ve tarımsal finansman alanlarında özel sektör gelişimini desteklemek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı ile Brezilya'da bulunan Fundacao Getulio Vargas Vakfı (FGV) arasında tarım işletmeciliğini güçlendirmek için bir mutabakat imzalandı.

Mutabakat zaptına, Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı Daimi Sekreteri Temitope Fashedemi ile FGV Başkanı Carlos Ivan Simonsen Leal imza attı.

Fashedemi, imza töreninde yaptığı konuşmada, bu ortaklığın Brezilya'nın, Nijerya'nın dinamik ve hızla büyüyen tarım sektörüne daha fazla dahil olmasının önünü açacağını belirtti.

Fashedemi, Nijerya'nın FGV ile birlikte, gıda güvenliği açısından kritik alanlarda özel sektör yatırımlarının potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

Mutabakat zaptı, Brezilya'nın tropikal tarım konusundaki uzmanlığını Nijerya'ya taşıyan ve iki ülke arasındaki en büyük uluslararası tarım teknoloji transferi girişimlerinden biri olan Yeşil İnisiyatif Projesi'ni (GIP) yeni bir stratejik işbirliği aşamasına taşıyor.

Bu kapsamda, gelecek beş yıl içinde Nijerya'nın 774 bölgesinde birer tarım işletmesini teknik ve finansal kaynaklarla destekleyerek sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme teşvik edilecek.

Mutabakatla, gübre üretimi, hibrit tohum teknolojisi ve tarımsal finansman gibi özel sektör projelerinin 4,3 milyar dolarlık yatırım çekmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brezilya, Nijerya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya ve Brezilya Tarımda İşbirliği - Son Dakika

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