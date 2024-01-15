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Nikaragua'da tutuklu din adamları serbest bırakıldı - Son Dakika
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Nikaragua'da tutuklu din adamları serbest bırakıldı

MEXICO Nikaragua'da 'komplo kurduğu' ve 'yanlış haber yaydığı' suçlamasıyla ev hapsinde tutulan Roma Katolik Piskoposu Rolando Alverez ile benzer suçlardan hükümlü 18 din adamının serbest bırakıldığı açıklandı.

Nikaragua\'da tutuklu din adamları serbest bırakıldı
15.01.2024 - 10:05,
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MEXICO Nikaragua'da "komplo kurduğu" ve "yanlış haber yaydığı" suçlamasıyla ev hapsinde tutulan Roma Katolik Piskoposu Rolando Alverez ile benzer suçlardan hükümlü 18 din adamının serbest bırakıldığı açıklandı.

Nikaragua hükümetinden yapılan açıklamada, Matagalpa Piskoposu Alverez dahil 19 din adamının salıverildiği duyuruldu.

Açıklamada, din adamlarının serbest bırakılmasının "Vatikan ile yürütülen müzakerelerin parçası" olduğu vurgulandı.

Öte yandan, bu kişilerin Vatikan'a gitmelerine imkan tanınacağı bilgisi de verildi.

Piskopos Alvarez ile 18 din adamı, ülkede 2018'deki büyük sivil protestoları desteklemekle suçlanmıştı.

"Komplo kurmak" ve "yanlış haber yaymak"tan hapse çarptırılan Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarından Piskopos Alvarez, 2022'nin ağustos ayından beri cezasını ev hapsinde çekiyordu.

Kaynak: AA
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