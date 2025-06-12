Nikol Bebek Rusya'ya Teslim Edildi - Son Dakika
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Nikol Bebek Rusya'ya Teslim Edildi

Nikol Bebek Rusya\'ya Teslim Edildi
12.06.2025 17:10
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Antalya Havalimanı'nda terk edilen Nikol bebek, 8 ay sonra Rus yetkililere teslim edildi.

ANTALYA Havalimanı'nda Rus annesi Ekaterina Burnazkina (19) tarafından klozete bırakılan yeni doğan Nikol bebek, 8 aylık bakımın ardından Rusya'dan gelen yetkililere teslim edildi.

Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde, 13 Ekim 2024 günü temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İncelemede, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANIP, TUTUKLANDI

Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Geçen şubat ayında görülen duruşmada, Ekaterina Burnazkina 15 yıl hapis cezasına çaptırıldı, annesi Elena Burnazkina ise beraat etti.

RUS YETKİLİLER BEBEĞİ TESLİM ALDI

Yaklaşık 8 aydır Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gözetiminde olan ve 'Nikol' adı verilen kız bebek, bugün Rusya'dan gelen yetkililere teslim edildi. Sosyal Hizmetler İl Galip Sökmen, müdürlükte düzenlenen toplantıda konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2006 doğumlu Rus uyruklu bir kadın 14 Ekim 2024 tarihinde Antalya Havalimanı'nda bir tuvalette doğum yapmış ve doğan bebeği klozete atarak uçağa binip ülkemizden ayrılmak üzereyken bir temizlik görevlisinin dikkati sayesinde bebek klozetten alınarak Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Tedavisinin ardından 23 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım altına alınmıştır. Bakanlığımızın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği tarafından bebeğin haklarını ve çıkarlarını korumak üzere ön vasi olarak atanan Maris Hanım'a, 7 ay 18 gündür baktığımız Nikol kızımızı sağlıklı bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte bebeğimizin her türlü bakım ve sorumluluğunu yapan kuruluş müdürümüz ile tüm meslek elemanlarımıza bakım ve sağlık personelimize teşekkür ediyorum."

Antalya'daki Rusya Konsolosluğu Ataşesi Alexander Ryumkov ise "Sevindirici bir gün, çocuğumuz Rusya'ya dönüyor. Bunun gerçekten daha uzun süreceğini düşündük, ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardımıyla bu süreci hızlandırarak, daha kısa bir sürede tamamlamış olduk" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Rusya, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nikol Bebek Rusya'ya Teslim Edildi - Son Dakika

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