Niksar'a Yeni Araçlar Kazandırıldı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı.

Niksar Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, iki adet Beko loder (kazıyıcı - yükleyici) ve bir adet Beko loder (yükleyici) araçlar kurban kesilerek teslim alındı.

Törene, Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, İl Genel Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çeçen, yaptığı açıklamada, "Kurumumuz bünyesine yeni kazandırılan araçlar için kurban kesip dualar ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, araçlarımızın kurumumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.