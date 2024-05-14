Nilüfer Belediyesi Yeniden Yapılanma Sürecine Devam Ediyor - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Yeniden Yapılanma Sürecine Devam Ediyor

Nilüfer Belediyesi Yeniden Yapılanma Sürecine Devam Ediyor

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin organizasyonunda yeniden yapılanma sürecine devam ettiklerini açıkladı. Özdemir, gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım konularında hassas olduklarını belirterek, bu alanlarda desteklenip ayağa kaldırılması gerektiğine inandıklarını söyledi. Belediyenin yeni organizasyon şemasında belirli alanlardan sorumlu 7 başkan yardımcısının göreve getirildiğini ifade eden Özdemir, sağlıklı, kamucu ve toplum yararını düşünen kadrolar oluşturduklarını vurguladı. Ayrıca, yönetim anlayışlarının kent savunması ve kamu çıkarları olduğunu belirten Özdemir, kent rantının kamu yararına kullanılması mücadelesine devam edeceklerini söyledi.

14.05.2024 13:13
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediyenin organizasyonunda yeniden yapılanma sürecine devam ettiklerini bildirdi.

Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdemir, "Gülmek Nilüfer'e yakışıyor" sloganıyla yürüttükleri kampanyanın ardından 31 Mart'ta yüksek bir oy oranıyla göreve seçildiğini hatırlattı.

Belediye olarak 4 konuda çok hassas olduklarını belirten Özdemir, "Bu alanlar; gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım. Tarımın canlanmasını arzu ediyoruz. O yüzden onların desteklenip ayağa kaldırılması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Nilüfer Belediyesinin yapılanmasında değişikliğe gittiklerini, yeni organizasyon şemasında belirli alanlardan sorumlu 7 başkan yardımcısını göreve getirdiklerini bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Başkan yardımcılarının altındaki müdürlüklerin en verimli nasıl oluşacağına baktık. Bazı müdürlüklerimizi böldük. Bazı yeni müdürlükler ekledik. Bir müdürlüğümüzü alt seviyeye indirdik. Sağlıklı, kamucu, toplum yararını düşünen kadrolar oluşturmaya çalıştık. Süreç devam ediyor. Buna devam ederken de örgütümüzün görüşleri, kendi tecrübelerimiz, sivil toplum kuruluşlarındaki arkadaşlarımızın bilgilerini dikkate aldık. Akademik odalardaki arkadaşlarımıza sorduk. Aklımızı ortaklaştırmaya çalıştık."

Yönetim anlayışına değinen Özdemir, "Kent savunması, kamu çıkarları demeye devam edeceğiz. Buna uygun arkadaşlarla yönetmeye çalışacağız. Uygun olmayan ve savaşmaktan çekinen arkadaşlarla çalışmayacağız. Kent rantı, kamu yararına kullanılmadır görüşündeyiz. Bu mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıya, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve belediye yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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