Nilüfer\'de mahsur kalan 3 genç kurtarıldı

Güncel

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, balık tutmak için gittikleri dere yatağına inmek istedikleri sırada kayalık alanda mahsur kalan 3 genç, ekiplerce kurtarıldı.

Gümüştepe Mahallesi'nde, balık tutmak için Nilüfer Çayı'na giden Ahmet Yusuf Ö, Efe T. ve Burak Y, dere yatağına inmeye çalıştıkları sırada kayalıklarda mahsur kaldı.

Gençlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarılan gençler, ilk kez başlarına böyle bir olay geldiğini ve kendileri için kötü bir deneyim olduğunu belirterek, görevlilere teşekkür etti.