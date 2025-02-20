Nio Europe\'tan Yeni Başlangıç

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Çinli elektrikli araç üreticisi Nio Europe şirketinin başkan yardımcısı Zhang Hui, Çinli ve Avrupalı otomobil üreticileri arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Otomotiv Çalışma Grubu'nun ilk başkanı olarak atandı.

LİZBON, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin- Avrupa Birliği Ticaret Odası, Portekiz'in başkenti Lizbon'da 2025 Portekiz-Çin ve Avrupa-Çin İşbirliği Geliştirme Forumu'nu düzenledi. Salı günü düzenlenen forum sırasında Çinli ve Avrupalı otomobil üreticileri arasındaki işbirliğini güçlendirmek üzere Otomotiv Çalışma Grubu kuruldu.

Çin-AB Ticaret Odası Başkanı Liu Jiandong, forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada Çin'in yeni enerjili araç sektörünün son yıllarda kaydettiği önemli ilerlemeye işaret ederek ülkenin bu sektördeki küresel teknolojik inovasyon, sanayi zinciri entegrasyonu ve pazar genişlemesinde başı çektiğini söyledi.

Avrupa pazarında yeni enerjili araçlara yönelik talebin hızla arttığını kaydeden Liu, Ar-Ge, imalat, tedarik zincirleri, pazarlama ve diğer kilit alanlarda Avrupalı ortaklarla işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

"Otomotiv Çalışma Grubu'nun kurulması, Çinli ve Avrupalı otomobil şirketleri arasında iletişim ve işbirliğine yönelik özel bir platform sağlayacak, sektörel güncellemeleri destekleyecek ve küresel otomotiv endüstrisinin daha yeşil, daha akıllı ve daha dijital bir geleceğe doğru dönüşümüne katkıda bulunacak" diyen Liu, bu sektörde Çin-AB işbirliği için büyük bir potansiyel olduğunun altını çizdi.

Çinli elektrikli araç üreticisi Nio Europe şirketinin başkan yardımcısı Zhang Hui, çalışma grubunun ilk başkanı olarak atandı. Zhang, grubun üç temel misyonunu, Avrupa'daki Çinli otomobil şirketlerine yönelik iletişim ve işbirliği platformu oluşturmak, Avrupa'daki Çinli otomotiv işletmelerinin çıkarlarını koruyup teşvik etmek ve Çinli otomobil üreticileri ile Avrupalı ortakları arasındaki işbirliğini güçlendirmek olarak özetledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Çin-AB Ticaret Odası'nın Avrupa'da 100'den fazla üyesi bulunuyor. 2018 yılında kurulan ticaret odası, 1.000'den fazla Çin sermayeli işletmeyi temsil ediyor.