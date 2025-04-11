Nisan'da Beklenmedik Kar Yağışı

Nisan ayında gelen kar, Ankaralıları sevindirdi

ANKARA - Ankara'da nisan ayında sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, Ankaralı vatandaşların yüzünü güldürdü.

Bir süredir mevsim normalleri dışında yaşanan hava değişiklikleri ile Başkent, nisan ayında beyaza büründü. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, bir süre sonra kenti tamamen kar örtüsüyle kapladı. Öğle saatlerine kadar etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilese de Ankaralılar karın yağışını sevinçle karşıladı.

Kızılay'da seyyar simit satıcısı olan Halis Kara, barajların boş olmasına üzüldüğünü belirterek, "Memleketin ihtiyacı vardı, çok güzel oldu. Tertemiz oldu Ankara havası, mikrop gitmiş oldu. Biraz işler düştü ama yapacak bir şey yok. Bu günümüze şükürler olsun. Önemli olan karın yağması. Su yoktu, barajlarımız boştu. Çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir Ankara'da karın yağmamasına ve geçmiş yıllar da olduğu gibi kışın geçmemesine değinen Türkan Alkum, "Çok güzel oldu. Ülkemizin buna ihtiyacı vardı. Hele Ankara'nın bilhassa, suyumuz iyice azaldı. Kar berekettir, yağmur da berekettir ama. Zavallı insanların evini sel götürüyordu ama bu hiç olmazsa, toprak emecek. Ülkemiz daha bereketli olacak, şehrimiz daha temiz olacak. Çok mutluyum karın yağmasına, inşallah hep böyle güzel karlar yağar" diye konuştu.

Yağışın bereketinden faydalanılması gerektiğini ve bundan sevinç duyduğu söyleyen Dursun Kara, "Bereket, ekinlerimize, mahsullerimize, her şeyimize bereket. Allah'ımızın bir nimeti. Yağmur 2 gün Karadeniz usulü güzel yağdı. Ekinlere fayda eder. Kar, az az verdiği için suyu hem barajlarımıza hem ekinlerimize fayda" dedi.