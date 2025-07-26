Nitelikli İnsan Gücü Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Her bakımdan donanımlı, nitelikli insana ihtiyacımız var. Altyapı, üstyapı, fiziki yapılar bunlar tabii ki önemli ama bütün bunları anlamlı kılan nitelikli, donanımlı insan. Böyle insan gücünüz varsa yarının dünyasında var olabilirsiniz. Yoksa maalesef bu belirsizliğin, riskin yükseldiği dünyada başarılı olma şansınız yok." dedi.

İbn Haldun Üniversitesince, "Yarınki Türkiye" temasıyla bu yıl 8'incisi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle düzenlenen TercihFest2025 kapsamında Türkiye'nin 51 farklı şehrinden 642 öğrenci İstanbul'da bir araya geldi.

Üniversitenin Başakşehir Kampüsü'ndeki etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, anlamlı bir etkinlikte buluştuklarını belirterek, TercihFest'in gençlere önemli deneyimler sunduğunu söyledi.

51 şehir ve 236 farklı liseden öğrencilerin programa katıldığını aktaran Yılmaz, bu sayede öğrencilerin kariyer planlaması yaparak, akademisyenlerle buluşup, atölyelere, örnek derslere katılıp yeni ilgi alanları keşfettiklerini kaydetti.

Yılmaz, 1983'te üniversite sınavı ve tercih döneminde yaşadığı zorlukları anımsatarak, şöyle devam etti:

"Şimdiki sistem daha iyi. Önce puanınızı görüp ona göre tercih yapıyorsunuz. O zaman öyle değildi. Tercih yaparken ne kadar zorlandığımı hatırlıyorum. Böyle profesyonel, çok doyurucu içerikli organizasyonlar zaten yok. Etrafımızda gidip danışacağımız kimse bile yoktu. Belki vardı birkaç kişi üniversite mezunu ama ben tanımıyorum. Dolayısıyla oturup kendi başıma o günkü kapasitemle en doğru tercihleri yapmaya çalıştım. Dolayısıyla biz erken doğmuşuz biraz, sizler daha şanslısınız. Şimdi birçok boyutuyla tercih yapacağınız alanı tanıyarak tercih yapma imkanına sahipsiniz, bunun gerçekten kıymetini bilmek lazım. Buraya gelince ben de o tercih yaptığım günleri hatırlamış oldum. Bunun bir ihtiyaç olduğunu şundan da görüyoruz; her yıl yaklaşık 500 bin aday daha önce üniversite kazanmış olmasına rağmen tekrar sınava giriyor. Demek ki isabetli bir tercih yapamıyor. Bu insanlar için hem de ülke için bir kaynak israfı."

"Türkiye'nin, dünyanın geleceğini iyi analiz edip, buna göre kendimizi konumlandırmalıyız"

Belirsizliklerin, risklerin yükseldiği, çatışmaların arttığı, bir taraftan da değişimin, dönüşümün, teknolojik gelişmelerin hızlandığı bir dünyada olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Böyle bir dünyada en çok neye ihtiyacınız var derseniz, her bakımdan donanımlı, nitelikli insana ihtiyacımız var. Altyapı, üstyapı, fiziki yapılar bunlar tabii ki önemli ama bütün bunları anlamlı kılan nitelikli, donanımlı insan. Böyle insan gücünüz varsa yarının dünyasında var olabilirsiniz. Yoksa maalesef bu belirsizliğin, riskin yükseldiği dünyada başarılı olma şansınız yok. Dolayısıyla insana yapılan yatırım en kıymetli yatırım. Diğer bütün yatırımlar da bununla kıymetleniyor. Dolayısıyla biz Türkiye'nin, dünyanın geleceğini iyi analiz edip, buna göre kendimizi konumlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal bilimlerin özellikle içinde bulunulan dönemde daha da önem kazandığına dikkati çekerek, sosyal bilimlerde çok daha nitelikli insanlara ihtiyaç olduğunu anlattı.

Sadece teknik veya sosyal bilgiyle bakışın da yeterli olmadığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunu en iyi Gazze'de görüyoruz. Dünyada en iyi eğitim almış toplumlardan bir tanesi herhalde İsrail'de yaşayanlar. Teknik yönüyle birçok yetişmiş insanları var. Teknolojileri son derece gelişmiş durumda ve gelişmiş ülkelerden de büyük destekler alıyorlar, hep birlikte görüyoruz. Ama insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan, barbarlıklardan, soykırımlardan birini de gerçekleştiriyorlar. Demek ki sadece bilgi yetmiyor. Sadece bilgi işte bizi buraya getiriyor veya Nazi Almanya'sındaki katliamlar veya işte Afrika'da yaşanan katliamlar... Sadece bilgiyle geleceğimizi inşa edemeyiz. Bilgi olmazsa olmaz. Elbette olacak ama bunun üzerine ahlakı, etik değerleri, hukuku, vicdanı, merhameti, adaleti koymak zorundayız. Bu kavramlardan bağımsız bir bilgi insanlığı nereye getiriyor? İşte çevremizden görüyoruz. Dolayısıyla üniversitelerimizin hem daha bütüncül bir bilgi anlayışıyla hareket etmeleri hem de bu bilgiyle, ahlakı, hukuku, erdemi, adaleti birleştirmeleri son derece kıymetli."

Yılmaz, mesleklerin önemli olduğunu ancak o mesleklere artık farklı bir bakış açısının bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yapay zekayı sadece örnek verelim. Dünya Ekonomi Forumu'nun bir raporuna göre 5 yıl içinde, bakın çok kısa bir süre, 170 milyon yeni iş ortaya çıkacak bu dijital teknolojilerle dünyada. Diğer yandan 92 milyon meslek, iş anlamını kaybedecek diyorlar. Bundan daha önemlisi belki tüm mesleklerde mesleği icra biçimi değişecek. Dolayısıyla siz geleceğe hazırlanırken belli bir meslekten ziyade donanımınızı, becerinizi geliştirin diye tavsiye etmek istiyorum ve bunu size sağlayacak üniversiteleri, bölümleri tercih edin. Neyi kastediyorum? Daha fazla dil öğrenin, dijital teknolojileri öğrenin, hangi alanda olursa olsun iletişim becerilerinizi geliştirin. Takım çalışması, problem çözme, çatışma çözme, bu konularda becerilerinizi geliştirin. Bunları yaptığınız zaman gelecekte hangi meslek olursa olsun o mesleklere kolayca adapte olursunuz."

Yılmaz, öğrencilere üniversiteyi kazandıktan sonra da rehavete kapılmadan, disiplinlerini koruyarak çalışmalarını tavsiye etti.

"Tercih dönemindeki öğrenciler yeni bir yolculuğun eşiğinde"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise tercih dönemindeki öğrencilerin yeni bir yolculuğun eşiğinde olduklarını söyledi.

Öğrencilerin yapacakları tercihin aynı zamanda geleceklerini inşa edecek bir tercih olacağını belirten Arkan, bundan dolayı sosyal bir sorumluluk projesi olarak TercihFest'i 8 yıldır düzenlediklerini ifade etti.

Etkinliğe, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik kapsamında aday öğrenciler, 27 Temmuz'a kadar üniversitenin bölüm ve programları hakkında detaylı bilgiler alacak.

TercihFest'te atölyeler, örnek dersler, konferans ve zirve oturumlarıyla dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilirlik, toplumsal değişim, etik liderlik ve bilimsel sorumluluk gibi başlıklarda, hem sosyal bilimlerde hem de mühendislikte güçlü bir gelecek inşa etmenin yolları ele alınacak.

Anadolu Ajansı (AA) da etkinlikte stant açan kurumlar arasında yer aldı. Ajansın yayınlarını inceleme fırsatı bulan öğrenciler, staj fırsatları ve kariyer imkanlarına dair de bilgilendiriliyor.