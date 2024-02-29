Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri: Gazze'deki siviller çaresizlik içinde yaşıyor

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland???????, Gazze'deki sivillerin çaresizlik içinde yaşadığını ve bölgeye giden erzakın "kasıtlı olarak engellendiğini" belirtti.
NRC'nin internet sitesinde, Gazze'yi ziyaret eden Genel Sekreter Egeland'ın değerlendirmelerine yer verildi.
Egeland, Gazze sivil nüfusunun "yıkım, çaresizlik ve ümitsizlik" içinde yaşadığını, bölgede kıtlık tehdidinin arttığını ve milyonlarca kişinin açlık ve şiddetle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
"Gazze'deki çocukların yetersiz beslendiği gözle görülüyor, sokaklarda gıda ve yardım arıyorlar." ifadesini kullanan Egeland, bölgeye giderken yolda birçok yardım kamyonu gördüğünü ancak bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını belirtti.
Egeland, " İsrail'in giriş kısıtlamaları yüzünden Gazze'de siviller açlık ve susuzluktan hastalanıyor. Hayat kurtaran erzak kasıtlı olarak engelleniyor ve kadınlarla çocuklar bunun bedelini ödüyor." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in Gazze nüfusu için gıda ve erzak sağlamakla yükümlü olduğunu fakat bu konuda başarısız olduğunu belirten Egeland, İsrail'in, yoğun Gazze nüfusunun bulunduğu Refah'a olası saldırısının "çok fazla can kaybına yol açacağını" kaydetti.
Egeland, "devletlerin ateşkes konusunda ısrarlı davranması gerektiğini" vurguladı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 242'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan, İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 412 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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