Norveç'te Samiler ve hükümet rüzgar türbinleri konusunda anlaştı

Norveç'te ren geyiği yetiştiriciliğine engel olduğu gerekçesiyle rüzgar türbinlerini protesto eden yerli halk Samiler ile hükümet anlaşmaya vardı.
Enerji Bakanı Terje Aasland, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl süren müzakerelerin ve protestoların ardından Samiler ile hükümetin anlaşmaya vardığını belirtti.
Anlaşmanın "geleceğe yönelik ren geyiği yetiştirme haklarını koruyan çözümler" içerdiğini ifade eden Aasland, anlaşma uyarınca rüzgar çiftliğindeki 151 türbinin faaliyette kalacağını ve Samilerin üretilen enerjiden pay alacağını bildirdi.
Aasland, ayrıca, anlaşma kapsamında Samilere tazminat, ren geyiklerini otlatabilmek için yeni otlak alanı ve Sami kültürünün güçlendirilmesi için 473 bin dolar mali destek verileceğini söyledi.
Rüzgar çiftliğine yönelik protestolar
Norveç'te onlarca kişi, Yüksek Mahkemenin 2021'de aldığı Sami bölgesine rüzgar çiftliği kurulmasının "insan hakları ihlali olduğu" yönündeki karara rağmen çiftliklerin çalışmayı sürdürmesini protesto etmişti.
Çok sayıda bakanlığın, parlamentonun ve başkent Oslo'daki Başbakanlık Ofisinin önünde gösteriler düzenleyen aktivistler, Fosen bölgesindeki rüzgar türbinlerinin kaldırılmasını ve arazinin ren geyiği çobanlarına bırakılmasını talep etmişti.
Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın yerlileri Samiler
Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın yerlileri olarak bilinen Samilerin kültürünün merkezinde kimliklerinin devamı için hayati öneme sahip ren geyiği besiciliği bulunuyor.
Besicilik alanlarının azalması ve çevre tahribatı, Samilerin yaşamlarını idame ettirmelerinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
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