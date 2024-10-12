Norveç'ten İsrail'e UNIFIL Tepkisi

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OSLO, 12 Ekim (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (UNIFIL) saldıran İsrail Savunma Kuvvetleri'ni (IDF) kınadı.

Eide Cuma günü yaptığı basın açıklamasında "UNIFIL'in İsrail güçleri tarafından ateş altına alınması oldukça endişe vericidir" dedi.

Bunun çok menfur bir olay olduğunu belirten Eide, UNIFIL'in durumu gözlemlemede kritik bir rol oynadığını ve gerilimi azaltmaya yardımcı olmak ve daha fazla çatışmayı önlemek için tarafsız bir güç olarak hareket ettiğini vurguladı. Eide "BM'nin pozisyonları ve altyapısı iyi bilinmektedir ve açıkça barizdir" diye ekledi.

Eide tüm tarafları uluslararası insani hukuka saygı göstermeye ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırdı. Eide ayrıca İsrail-Lübnan sınırı boyunca barışı korumayı amaçlayan 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına sıkı sıkıya bağlı kalınması çağrısında bulundu.