Noterlik Kanunu Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

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(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda, AK Parti'nin "etki ajanlığı" düzenlemesinin de yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklif, boşanma sürelerinin kısaltılması, casusluk suçlarına yapılan düzenlemeler, devlet üniversitelerinin Çocuk İzlem Merkezi kurabilmesi gibi önemli maddeler içeriyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, "etki ajanlığı" düzenlemesinin de yer aldığı 23 maddelik Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı. İki gün süren görüşmelerde toplam 23 maddeden oluşan kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapıldı

Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören 1. maddeye göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir sigortalı işte çalışması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Notelerin çalışma gün ve saatlerine düzenleme

Teklifte yer alan maddeye göre, "Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alınarak Adalet Bakanlığı'nca yürürlüğe konulan yönetmelikte düzenlenir" denildi. Teklife göre, Noterlik Ücret Tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek.

Türk Medeni Kanunu'nda değişiklikler

Teklife göre, adın değiştirilmesi haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilecek. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve Basın İlan Kurumu'nun ilan portalında ilan olunacak.

Teklifte yer alan diğer bir maddeye göre ise, boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayat sürdürmeleri temelinden sarsılmış çiftlerin yeniden dava açabilmesi için 3 yıl olan süre 1 yıla indirilecek.

"Etki ajanlığı" düzenlemesi kabul edildi

14 ve 15. maddelere göre, en kıdemli Cumhuriyet savcısının Cumhuriyet başsavcıvekili olarak görev yapmasına ilişikin düzenlemenin kaldırılıp yerine bölge adliye mahkemelerinde Cumhuriyet başsavcıvekili Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenecek.

"Etki ajanlığı" olarak bilinen ve tepki çeken 16. maddeye göre Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklike casuslukla ilgili yeni bir suç ihdas edilecek. TCK'nın "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne eklenecek maddeye göre, "Devlet güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir" denildi. Eylem savaş sırasında veya askeri hareketleri tehlikeye sokacak bir süreçte işlenmiş ise bu ceza 8 yıldan 12 yıla kadar çıkartılabilecek. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlı olacak.

Devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi kurabilecek

Ceza Muhakemesin Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre müdafiyi de sanığa tanınan haklardan faydalanabilecek. Sanığın dosyada varolan son adresine bildirim yapılmaması veya bildirime rağmen duruşmaya gelmemesi halinde müdafiye yapılan bildirimler yeterli kabul edilecek. 18. maddeye göre, CMK'da yapılacak düzenlemeyle devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek.

19. maddeye göre, açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin öğretimden yararlanması, sınavlara katılması öğretim programının ceza infaz kurumunun işleyişine yer ve zamana uygun olmaması halleri dışında engellenmeyecek. 20.maddeye göre, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Odaları genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmiş imzası ile yapılan başvuralar ile olağanüstü toplantıya çağırabilecek.