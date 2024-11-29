Novi Sad'da Trafik 15 Dakika Durduruldu - Son Dakika
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Novi Sad'da Trafik 15 Dakika Durduruldu

Novi Sad\'da Trafik 15 Dakika Durduruldu

Novi Sad'daki 15 kişinin ölümüne yol açan kazada anma etkinlikleri kapsamında trafik durduruldu.

29.11.2024 18:16
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Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazada hayatını kaybedenlerin anısına birçok kentte 15 dakikalığına trafik durduruldu.

1 Kasım'da Novi Sad'daki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesiyle yaşanan kazanın birinci ayında "Dur Sırbistan" sloganıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Anma etkinliklerinde, başkent Belgrad, Novi Sad, Niş, Kragujevac gibi kentlerde toplanan binlerce kişi yaşamını yitiren 15 kişi için 15 dakikalığına trafiği durdurdu.

Kazanın birinci ayı kapsamında pazar günü de Novi Sad'da geniş katılımlı bir gösteri düzenleneceği bildirildi.

Novi Sad'da 1 Kasım'daki kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı kurtulan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanmıştı.

Sırbistan'daki ölümlü kaza sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Ülkede muhalefetin de destek verdiği tepki protestoları, Belgrad ve Novi Sad'da belirli aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA

Sırbistan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, trafik, Son Dakika

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