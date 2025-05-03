Nuhud'da Sivillere Yönelik Katliam - Son Dakika
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Nuhud'da Sivillere Yönelik Katliam

HDK'nin Nuhud'daki saldırılarında 21 çocuk, 15 kadın da dahil 300 sivil hayatını kaybetti.

03.05.2025 17:24
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PORT Sudan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin güneyindeki Batı Kurdufan eyaletinin en-Nuhud şehrinde dünden beri sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 21'i çocuk, 15'i kadın 300 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, "HDK'nin, Batı Kurdufan eyaletindeki Nuhud kentinde sivillere karşı gerçekleştirdiği ihlallerin, insanları hedef alması ve tasfiye etmesinin" kınandığı belirtildi.

HDK'nin "sivillere yönelik yeni bir katliamda 15 kadın ve 21 çocuk dahil olmak üzere 300 sivilin ölümüne yol açtığı" ifade edilen açıklamada, HDK'nin ayrıca "tıbbi malzemeleri, pazarları ve Nuhud Hastanesi'ni yağmaladığı" kaydedildi.

Açıklamada, HDK'nin kuşatması nedeniyle vatandaşların şehri terk etmesini engellediği ve hapishaneleri açarak mahkumları serbest bıraktığı bilgisi paylaşılarak, uluslararası toplumu "çatışma bölgelerinden güvenli bir şekilde ayrılma hakkını garanti altına almak için savaşan taraflara baskı yapma" çağrısı yapıldı.

Nuhud, HDK'nin, Temmuz 2024'te ülkenin güneyindeki Batı Kurdufan eyaletinin merkezi el-Fula'ya girmesi sonrası eyaletin geçici idari merkezi olmuştu.

HDK, dün, ordu güçleri ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Nuhud şehrinin kontrolünü ele geçirdiğini ve şehirdeki orduya ait 18. Piyade Tugayı karargahını aldıklarını açıklamıştı.

Sudan Doktorlar Ağı, dün, HDK tarafından Nuhud kentinde gerçekleştirilen bir "katliam"da 100'den fazla sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile HDK arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un önemli bir kısmında kontrolü sağlarken HDK büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısına yöneldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nuhud'da Sivillere Yönelik Katliam - Son Dakika

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