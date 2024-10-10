Nükleer Beşli New York'ta Buluşacak

Güncel

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gelecek iki hafta içerisinde Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan "nükleer beşli"nin New York'ta bir araya geleceğini bildirdi.

Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in "nükleer beşli" grubunun koordinatörlük hakkını üstlendiğini belirterek, "Onlara başarılar diliyoruz. Bunlar zor zamanlar ama desteğimize güvenebilirler." dedi.

Nükleer beşli grubunun temaslarının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun birinci komite toplantısı marjında yapılacağını bildiren Ryabkov, "Gününü bilmiyorum ama bu önümüzdeki iki haftanın konusu." diye konuştu.

Ryabkov, "Bu formattaki Batılı üç katılımcının en azından biraz daha yapıcı davranacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

25 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "nükleer caydırıcılık" konusunda Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, "nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi" konusunu ele almıştı. Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya'ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti.