Nurdağı\'nda İnşaat Alanında Yangın

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, inşaat alanında bulunan yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yalıtım malzemelerinin bulunduğu yerde, henüz bilinmeyen bir nedenle öğlen saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yükselen dumanın kara yolunu kaplaması zaman zaman trafiğin akışını engellerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.