Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatice G. (38) yönetimindeki 34 NL 1882 plakalı otomobil, 6 Şubat Mahallesi'nde Fatma K. (32) idaresindeki 27 AZU 395 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, iki otomobilde bulunan 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda Kaza: 9 Yaralı - Son Dakika
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