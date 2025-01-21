Nurdağı'nda Market Denetimi

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Nurdağı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince marketlerde denetim yapıldı.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, zabıta ekiplerinin zincir ve yerel marketlerdeki denetimlerde, reyonlarındaki ürünlerin gramajları, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerinin doğruluğunun kontrol edildiğini belirtti.

Denetimlerde, kasa ve raf fiyatlarındaki uygunluk, gramaj, hijyen ve düzen denetimi, fahiş fiyat ve stokçuluk üzerinde durulduğunu da ekleyen Yıldırır, "Hemşehrilerimizin sağlığı ve haklarını korumak en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşletmeler ve marketleri belirli aralıklarla denetliyoruz." ifadelerini kullandı.